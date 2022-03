Le débat Valérie Pécresse vs Éric Zemmour tourne au pugilat

Avec plus de 5 millions de téléspectateurs, le débat entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour de ce jeudi soir est un succès d’audience. Un débat aussi tendu qu'attendu, qui a vu les deux candidats être en opposition sur absolument tous les sujets. Des désaccords ressentis par Gilles Bouleau et Ruth Elkrief, qui ont tenté d'animer ce débat houleux, tant bien que mal.