Le défilé 100% cinéphile de Gucci

Toujours aux États-Unis, Gucci organisait son grand défilé en plein Los Angeles. Un défilé entièrement tourné vers le cinéma avec un départ du mythique Chinese Theater et un passage sur le tout aussi mythique Walk of Fame d’Hollywood Boulevard. Pour l’occasion, le créateur de la maison Gucci, Alessandro Michele, s’est entouré des acteurs Jared Leto et Macaulay Culkin et a multiplié les références cinématographiques.