Le déplacement de Marlène Schiappa, sponsorisé par le Lissage Brésilien by Gaetano

Nouveau rebondissement dans l’affaire dite du post Instagram de la ministre Marlène Schiappa qui fait de la pub pour son lissage brésilien, mais qui jure n’avoir rien fait. Pour rappel donc, dimanche soir, la ministre chargée de la Citoyenneté publie sur son compte Instagram public une vidéo de ses cheveux façon pub l’Oréal pour vanter les mérites d’un lissage brésilien réalisé plus tôt chez un coiffeur dont elle fait la promotion. La publication fait rapidement polémique et dans la foulée l’équipe de communication de la ministre assure qu’il s’agit d’un fake et que Marlène Schiappa n’a jamais publiée cette vidéo. Sauf que l’argument est rapidement balayé par les internautes qui ont eu vite fait de vérifier que le sapin et la porte apparaissant sur la vidéo incriminée étaient bien les mêmes que ceux déjà présents sur d’autres postes de la ministre. Acculée, l’équipe de communication a ensuite fait savoir que le post n’était pas un partenariat rémunéré, ce qui contreviendrait au devoir de neutralité des ministres. Depuis, silence radio de la part de Marlène Schiappa. Ce mercredi, la ministre était en déplacement en banlieue parisienne et est apparue pour la première fois devant les caméras depuis la polémique. Le problème avec cette affaire, c’est que du coup en regardant les images de cette visite, le premier truc qu’on a regardé forcément c’est… ses cheveux.