Qu’il soit réélu ou qu’il cède sa place à Joe Biden, quoi qu’on en pense, Donald Trump aura été l’un des présidents les plus incroyables et les plus spectaculaires… De toute l’Histoire. Il suffit de voir son dernier clip posté sur Twitter pour s’en rendre compte. 2 minutes et 11 secondes du Donald en train de danser sur un son des Village People. Gênant, mais spectaculaire.