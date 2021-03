Le dernier né des variants est breton : enfin une fierté française !

C’est LA grosse info du jour : la France aussi a son propre variant ! Cocorico, le dernier né des variants du coronavirus n’est pas seulement français, il est breton ! Et ça ne pouvait pas nous rendre plus fiers. Pour l’instant, on sait encore peu de choses sur ce nouveau variant made in France, mais l’avantage du Breton, c’est qu’il se reconnaît : il mange du beurre, il est tout bourré, il a les picos tout tordus en dentelles de bigoudène et il a même un autocollant « à l’aise Breizh » collé sur les fesses. D’aucuns l’auraient même entendu dire que « en Bretagne, il ne pleut que sur les cons ». Autre bonne nouvelle ? Le variant breton est indétectable avec un test PCR. Fini donc les écouvillons longs de quatre kilomètres qui vont farfouiller jusqu’au cerveau en passant par le nez. À la place, distribution gratuite d’éthylotest sur tout le territoire. Parce que oui, ce variant breton est une fierté française, mais on compte bien le partager. Aux Parisiens, aux Sudistes et dans tout le reste de l’Europe VOIRE du monde. Il est comme ça le Breton, il est partageur, il aime se faire des amis et il est tactile. Le variant Breton, bientôt chez vous.