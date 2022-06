Le dernier pied-de-nez des soldats ukrainiens à Vladimir Poutine

Depuis quelques semaines, on a vu apparaître sur les uniformes de certains soldats ukrainiens un écusson brodé d’une licorne. Cet écusson est en réalité porté par les soldats gays de l’armée ukrainienne. Ils sont nombreux à avoir pris les armes depuis le début de la guerre. Cette licorne, c’est leur façon de revendiquer et de défendre leur identité, niée et condamnée par la Russie.