Le détail sur le nouveau maillot de la sélection anglaise qui ne passe pas

Comme de nombreuses équipes qualifiées pour l’Euro 2024, la sélection anglaise et Nike ont dévoilé les deux nouvelles tuniques des « Three Lions ». Le maillot domicile, particulièrement élégant a été bien accueilli par les fans, mais dans la nuque, un détail n’est lui pas du tout passé. Il s’agit de la croix de saint Georges, habituellement rouge sur fond blanc, cette fois rouge, bleu et violette. Ces derniers jours, les médias n’ont pas été tendre avec ce choix et le Premier ministre Rishi Sunak n’a lui aussi pas manqué de partager son mécontentement. Certaines boutiques anglaises proposent pour quelques livres de faire refloquer son maillot du bon drapeau national.

