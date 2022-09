Le don de la marque écolo Patagonia à une association est-il vraiment une bonne nouvelle pour la planète ?

Cette semaine, le fondateur de Patagonia, Yvon Chouinard, a annoncé qu’il cédait sa marque. Et ce, gratuitement. Il l’a en effet offerte à une association à but non-lucratif dont la mission est de préserver la planète. Une annonce en écho aux valeurs officielles de la marque, connue pour son engagement écolo. Reste que, comme de nombreuses entreprises, Patagonia réalise une grande partie de sa production à l’étranger. La décision d’Yvon Chouinard, devenue virale, a poussé de nouveaux clients à acheter des vêtements de la marque, l’obligeant à produire et à polluer davantage.