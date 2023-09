Le double tap : la nouvelle fonctionnalité phare présentée par Apple

Cette semaine avait lieu la Keynote d’Apple 2023. La réunion annuelle de présentation des nouveaux produits de la marque américaine, et notamment l’iPhone 15. Un rendez-vous phare depuis le siège du géant du numérique, en Californie, et diffusé dans le monde entier. Si on a appris qu’il fallait porter un jean gris et avoir des jambes arquées pour travailler pour Apple, une fonctionnalité a tapé dans l’œil, celle du double tap pour désormais répondre aux appels. Nul doute que ce geste deviendra rapidement un réflexe du quotidien pour de nombreux utilisateurs.