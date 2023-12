Le duel entre Donald Trump et Joe Biden se précise pour 2024

Alors que nous sommes désormais à moins d’un an de l’élection présidentielle américaine, le duel entre Joe Biden et Donald Trump se précise. Il y a quelques jours, l’actuel président des Etats-Unis s’est laissé aller à une confidence particulièrement étonnante hors-caméra envers ses donateurs du Massachusetts : « Si Trump n’était pas candidat, je ne suis pas sûr que je me présenterais. Mais nous ne pouvons pas le laisser gagner ». Sur Fox News, Donald Trump a lui suivi sa ligne de conduite habituelle en évoquant une nouvelle fois la « mauvaise forme physique » de son adversaire. L’ancien locataire de la Maison Blanche est toujours persuadé que les dernières élections ont été truquées. Le milliardaire américain continue de monter dans les sondages, et semble tellement confiant qu’il ne se déplace plus aux débats organisés pour la primaire des Républicains. Nikki Haley, sa principale concurrente dans son parti, n’a pas manqué de le viser indirectement à travers son spot de campagne. Donald Trump doit témoigner sous serment la semaine prochaine.