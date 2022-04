Le Fash Mode de Marc Beaugé : double faute pour Jordan Bardella, sa doudoune et son petit jean skinny

Le débat de l’entre-deux-tours a été l’occasion pour nos politiques de sortir leurs plus beaux vêtements. A l’image de Jordan Bardella, qui n’a pas hésité à sortir un petit jean skinny et une doudoune pour regarder le débat. Les journalistes ont eux aussi témoigné de leur style à toute épreuve. Le vêtement peut aussi être une question de profondeur. On en a eu l’exemple mercredi, lors du débat de l’entre-deux-tours. Les deux candidats se sont affrontés sur la question du port du voile. Un échange pendant lequel Marine Le Pen a fait référence à Habib Bourguiba. Selon la candidate du Rassemblement national, cet ancien président de la Tunisie aurait interdit le port du voile dans son pays. Une affirmation erronée comme nous l’explique Marc Beaugé dans son Flash Mode. La photo, chemise ouverte, d’Emmanuel Macron passionne jusqu’aux Etats-Unis. Jimmy Fallon n’a pas manqué de parler de la célèbre « moquette » du président français dans son late-show. Cette semaine, le créateur Alexander Wang a fait son grand retour à Los Angeles aux Etats-Unis. Il avait disparu des radars à la fin de l’année 2019, après avoir été accusé d’agressions sexuelles par une dizaine d’hommes. A l’époque, aucune plainte n’avait été déposée contre le créateur. Il avait toutefois reconnu un comportement inapproprié et formulé des excuses publiques. Les ventes de la marque n’ont, malgré tout, jamais cessé d’augmenter.