Le féminisme est l’ami de la libido

Des chercheurs du Portugal ont rassemblé 20 expérimentations scientifiques menées sur plus de 30 ans qui analysent le lien entre les performances sexuelles des hommes et leurs croyances sexuelles. Cette étude conclut que les hommes sensibles aux questions féministes sont plus soucieux du plaisir de leur partenaire, ce qui a l’avantage de leur en procurer à eux aussi. A contrario, les hommes les plus conservateurs sont les plus touchés par les soucis de libido et d’érection.