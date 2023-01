Le fils de Julien et Manon Tanti privé de feux d’artifice pour cause de followers

Pour le Nouvel An, les influenceurs ont sorti leurs plus beaux habits de lumière. A minuit, vissés sur leur téléphone, ils n’ont pas oublié de souhaiter la bonne année à leurs abonnés. On compatit avec le fils de 4 ans de Julien et Manon Tanti qui a dû regarder le feu d’artifice de dos pour faire plaisir à sa mère qui voulait le prendre en photo.