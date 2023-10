Le fischbrötchen dégusté par Emmanuel Macron régale les médias allemands

Cette semaine à Hambourg, les grandes figures politiques françaises et allemandes étaient réunies dans le cadre d’un sommet franco-allemand. Emmanuel Macron s’est notamment fait remarquer pour avoir dégusté un fischbrötchen, un sandwich typique composé notamment d’anguille et d’oignons blans, aux côtés d’Olaf Scholz, l’actuel chancelier fédéral d’Allemagne. Les médias allemands s’en sont donnés à cœur joie sur l’analyse de cette scène, et en est né « la diplomatie du fischbrötchen ». Et dans les émissions de cuisine allemandes, elle semble en avoir inspiré plus d’un. Le sandwich a même été renommé par certains « à la Macron ». Les deux chefs d’Etat semblent avoir en tout cas nouer de nouveaux liens.