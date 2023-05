Le Flash Mode : 6 ans après le scandale, François Fillon s’accroche à ses costumes de luxe

François Fillon était entendu ce mercredi 3 mai devant la commission d’enquête sur les ingérences étrangères. L’occasion pour Marc Beaugé de constater que, six ans après le scandale des costumes, l’ancien Premier ministre porte toujours un costume Arnys. La jeunesse continue de se mobiliser contre le régime des mollahs en Iran. Cette semaine, les images d’une jeune femme, sans voile et vêtue d’une mini-jupe ont fait le tour des réseaux sociaux et des médias internationaux. Une image banale, ordinaire en apparence, mais à la fois révolutionnaire et totalement dingue en Iran. Il faut en effet remonter avant 1974 pour voir les Iraniennes porter librement leur jupe dans les rues, sans crainte de représailles. Ce lundi 1er mai se tenait le traditionnel Gala du MET à New York. Comme tous les ans, on a vu défiler sur les escaliers du mythique musée américain les stars les plus en vogue du moment, apprêtées de leurs tenues les plus folles. Et, pour certaines, les plus ratées. Mais au milieu de ces images tape à l’œil, un homme, plus discret, a retenu l’attention. Il s’agit de François-Henri Pinault, patron du groupe Keyring, deuxième plus grand groupe de mode au monde derrière LVMH. Le PDG a monté les marches du MET vêtu d’un classique mais non moins symbolique smoking de la marque Balenciaga. Symbolique puisque depuis la publication d’une série d’images accusée de faire l’éloge de la pédopornographie, la marque Balenciaga est en pleine déroute, boudée de tous.