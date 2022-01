Le Flash Mode : Alexandria Ocasio-Cortez et les Birkenstock de la discorde

Avant d'attaquer l'année 2022, Marc Beaugé débriefe les dernières sorties mode de 2021 avec un Jean-Michel Blanquer un poil trop audacieux et un Jeff Bezos au summum du mauvais goût. Mais aussi avec une polémique, celle provoquée non pas par Alexandria Ocasio-Cortez elle-même, démocrate et bête noire du camp conservateur américain, mais par son compagnon. Qui a eu l'audace de porter des Birkenstock. Dans un registre moins léger, le gouvernement chinois continue sa politique de « rééducation morale » de sa jeunesse, jugée trop déviante. Depuis bientôt deux ans, la Chine multiplie les interdictions : les influenceurs ne peuvent déjà plus s'habiller de façon efféminée, les coupes de cheveux extravagantes sont interdites à la télé et l'utilisation de maquillage réglementée. Dernière mesure en date, l'interdiction de porter des tatouages pour les membres de l'équipe de football chinoise.