En savoir plus sur Yann Barthes

Marc Beauge commence l’année avec style (non) en décryptant les looks pas si anodins des militants pro-Trump qui ont envahi le Capitole mercredi, l’empoisonnement via son caleçon (sisi) de l’opposant russe Alexeï Navalny et rend hommage au couturier Pierre Cardin, rendu célèbre pour toute une génération par le film « Retour vers le futur ».