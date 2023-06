Le Flash Mode : Billie Eilish critiquée pour ses tenues plus “féminines”

Billie Eilish a récemment fait l’objet de critiques pour s’être affichée avec des tenues moulantes après avoir porté des vêtement amples et androgynes qui dissimulaient son corps pendant des années. Pour la chanteuse, il s’agissait d’un choix esthétique et politique dans un monde où le corps de la femme est souvent instrumentalisé et sexualisé. Ce style lui a valu l’amour de ses fans, souvent de jeunes adolescentes et la haine des hommes lui reprochant de ne pas être assez féminine. Depuis quelques mois, la chanteuse porte des vêtements plus féminins montrant ses formes et se déclare être plus à l’aise avec son corps. Ses fans l’ont traitée de “vendue” pour apparaître plus dénudée sur les tapis rouges. Billie Eilish s’est exprimée sur les réseaux sociaux pour dénoncer la double injonction imposée aux femmes. Le style de Thierry Ardisson est bien connu depuis 40 ans : tee-shirt noir, costume noir, mocassins noirs et pas de slip. Mais avant cela, il y a eu la période polo Lacoste. Dans les années 1980, il arborait un polo d’une couleur différente sous une veste de costume. A 24 ans, Thierry Ardisson a même connu sa période moustache. A l’occasion du dernier épisode de la série “Succession”, Marc Beaugé revient sur le style des ultra-riches et la tendance “quiet luxury” : des vêtements banals et très chers. Pendant 4 saisons, les personnages ont porté des manteaux Loro Piana à 8000 euros et des polos Brioni à 3000 euros. Mais dans le dernier épisode, Roman Roy est épuisé. Fini le “quiet luxury”, il porte un tee-shirt de supermarché à 13 dollars. Depuis la diffusion de l’épisode, le modèle est en rupture de stock dans tous les magasins.