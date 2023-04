Le Flash Mode : c’est quoi le « quiet luxury », cette nouvelle mode des ultra-riches ?

Deux événements ont marqué cette semaine. D’un côté, l’actrice et entrepreneuse Gwyneth Paltrow devant la justice pour un accident de ski. Et de l’autre, le retour sur les écrans de la série Succession pour une quatrième saison. Ces deux événements sont unis par un même élément de mode : le « quiet luxury ». Un nouveau concept qui prône le luxe discret comme nous l’explique Marc Beaugé, ce soir, dans son Flash Mode. Ce « quiet luxury », c’est l’art de payer des centaines ou des milliers d’euros pour des vêtements d’apparence très simples. C’est surtout une manière pour les ultra-riches de se différencier des moins riches, comme les influenceurs, les sportifs ou les popstars alors plus habitués à exhiber des logos et graphismes très visibles.