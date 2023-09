Le Flash mode : Charles III fidèle à sa vieille garde-robe

Depuis mercredi, le roi Charles III est en visite d’Etat à Paris. Alors que les nombreux invités avaient sorti la plus belle tenue de leurs armoires pour le dîner à Versailles, le monarque semble lui garder ses vieilles habitudes. C’est vêtu d’un costume datant de 2003 que le fils d’Elizabeth II s’est présenté, ou encore dans un datant de 1997 lors de sa visite à l’Elysée. Une habitude pour Charles III qui est fidèle à ses plus vieux vêtements, mêmes lorsqu’ils sont abîmés. Peut-être la preuve une nouvelle fois de sa conscience écologique. Durant la rencontre entre Vladimir Poutine, et Kim Jong-un, la ministre des Affaires Etrangères nord-coréenne avait à la main un sac de la marque Gucci. Un modèle nommé « Zumi » d’une valeur de 10 000 euros. La sœur du dirigeant nord-coréen s’est elle affichée avec le sac « Lady Dior », s’élevant à 7000 euros. Des images qui tranchent avec la politique du pays asiatique. La semaine dernière aux Etats-Unis, un ouvrage a été mis en lumière. Celui de Anah Carlson, intitulé : « Poches, une histoire intime de ce que nous gardons près de nous ». Un livre qui s’avère être politique car il met en lumière les poches des vêtements féminins, et notamment des jeans, qui seraient beaucoup moins profondes et plus étroites que ceux des hommes. Selon Christian Dior, les poches sur les vêtements féminins n’ont en réalité pas de fonction, et sont avant tout des décorations, comme on peut le voir au fil des collections de haute couture sur les podiums. Une stratégie qui permettrait de vendre davantage de sacs à main.