Le Flash Mode : comment Jair Bolsonaro a fait du maillot du Brésil un symbole de contestation

Le week-end dernier, plusieurs milliers de manifestants pro-Bolsonaro ont envahi les trois plus grands symboles de la démocratie à Brasilia, la capitale du Brésil. Des manifestants qui arboraient massivement le maillot jaune de leur équipe nationale. Pour cause, depuis des années, l'ex-président battu, Jair Bolsonaro, avait fait du maillot son uniforme. Si bien qu'il est devenu un symbole de contestation.