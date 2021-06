Le Flash Mode : comment la fortune de Bernard Arnault (LVMH) a explosé malgré la crise

Lundi en fin de matinée, Bernard Arnault est devenu l’homme le plus riche du monde. Avec une fortune estimée à 186,3 milliards de dollars, le patron du groupe LVMH est passé devant Jeff Bezos (Amazon) et Elon Musk (Tesla, Space X). Entre mars 2020 et mai 2021, en pleine épidémie du Covid dans le monde, la fortune de Bernard Arnault a bondi de 110 milliards de dollars. Comment ? Les marques Louis Vuitton, Fendi, Christian Dior ou encore Givenchy, faisant toutes partie du groupe LVMH, n’ont pas ralenti le rythme malgré la crise. Elles ont au contraire été portées par le marché chinois. Résultat : + 32% de chiffres d’affaire au premier trimestre 2021. Dans un tout autre registre, le rappeur Lil Nas X a fait sensation lors de son passage au Saturday Night Live le week-end dernier. Avec un show langoureux et spectaculaire, il a provoqué des palpitations à tout le public mondial, mais pas autant que lorsque son pantalon en cuir a craqué en plein direct. En Floride, le collège Bartram Trail High School fait beaucoup parler de lui depuis quelques jours. Pour cause : l’établissement a décidé de retoucher les photos de l’album scolaire pour faire disparaître les décolletés des jeunes filles. Face à la colère des parents et des élèves, l’école a fini par réagir… mais pas vraiment au mieux.