Le Flash Mode : comment rester stylé avec un bracelet électronique ? (coucou Nicolas Sarkozy)

Nicolas Sarkozy a été condamné à trois ans de prison dont un ferme dans l’affaire dite des écoutes. L’ancien président n’ira probablement pas en prison, mais pourrait être obligé de porter un bracelet électronique. Heureusement, grâce à Karl Lagerfeld et Chanel, il est désormais possible d’être sous bracelet tout en étant stylé. Sauvé. Dans l’imaginaire collectif, dans les archives, dans ses films : Pierre Richard est un grand blond aux cheveux bouclés. Bouclés, pas lisses. Bouclés. Pourtant, depuis quelques années, les cheveux de l’acteur sont devenus désespérément raides. Et c’est tout à fait involontaire, comme nous l’explique Marc Beaugé. Chaque année, à travers le monde, les marques de mode détruisent pour près de 400 milliards d’euros de marchandises invendues. Pour lutter contre cette catastrophe écologique, le Parlement européen votera le 22 mai prochain une loi pour interdire la destruction de vêtements invendus. Mais à l’échelle européenne, tous les pays ne sont pas d’accord.