Le Flash Mode de Marc Beaugé : 19M, le repaire des métiers d’art de Chanel

Cette semaine, Emmanuel Macron a visité 19M, la nouvelle fierté de la marque Chanel. 19M c’est 25 000 mètres carrés entièrement conçus pour accueillir les maisons d’artisanat de luxe de Chanel, ses « métiers d’art ». Depuis 1985, la maison Chanel a racheté une quarantaine de maisons d’artisanat partout en Europe, soit 6 000 salariés au total, dont 600 vont désormais cohabiter à 19M. En Italie, les policiers sont en colère. Pas contre leurs conditions de travail, pas même contre leurs salaires, mais contre une livraison de masques FFP2… roses. Une couleur jugée trop féminine qui ne passe pas du tout. L’acteur Gaspard Ulliel est mort cette semaine à l’âge de 37 ans des suites d’un accident de ski. Dans son Flash Mode, Marc Beauge lui rend hommage. Parce que Gaspard Ulliel, né d’une mère styliste, était devenu, un peu à son insu, une icône de mode lui aussi. Historiquement parlant, mode et cinéma se confondent souvent, mais jamais autant que chez Prada. Depuis de longues années déjà, la maison italienne prend soin de mettre en avant le cinéma et ses acteurs, à la fois dans ses créations et dans le choix de ses mannequins. Cette semaine, Louis Vuitton présentait la toute dernière collection signée du créateur Virgil Abloh, disparu le 28 novembre dernier.