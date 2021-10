Le Flash Mode de Marc Beaugé : Coach, la marque "éco-friendly" rattrapée par Tik Tok

Cette semaine dans son Flash Mode, Marc Beaugé débriefe la grosse polémique fashion outre-atlantique. Elle nous vient d’Anna Sacks, une new-yorkaise instagrammeuse et tiktokeuse devenue célèbre en fouillant les poubelles de sa ville pour dénoncer les excès de consommation et le gaspillage généralisé des habitants, mais surtout celui des boutiques et des marques. La semaine dernière, jackpot : Anna Sacks découvre une série de sacs à mains de la marque « COACH », une grosse enseigne américaine de maroquinerie et accessoires, dans une poubelle. Une dizaine de sacs, vendus entre 500 et 1000 dollars, flambants neufs, avec leurs étiquettes… mais tous lacérés aux ciseaux. Un accident vous dites ? Pas du tout. Anna Sacks a enquêté et la marque a bel et bien volontairement détruit ses propres sacs à mains qui n’avaient pas trouvé preneur. En France, la destruction de biens nons vendus est interdite depuis 2020, mais aux États-Unis, pas de problème. Dans un tout autre registre, le candidat à la présidentielle Arnaud Montebourg a opéré un changement de style cette semaine. Aperçu sur les plateaux télé en « bras de chemise » - sans veste donc – on s’est interrogé sur les raisons de cette nouvelle façon de s’habiller. On a d’ailleurs appelé Arnaud Montebourg pour lui poser la question. Pour finir, parce que la mode c’est aussi, parfois, de la beauté pure, Marc Beaugé revient sur le travail de la vénérable Maison Schiaparelli.