Le Flash Mode : l’impolitesse remarquée d’Emmanuel Macron lors du G20 en Indonésie

Cette semaine, les plus grands dirigeants de la planète étaient réunis en Indonésie, à l’occasion du G20. Pour la soirée de gala, ils avaient tous revêtu la chemise traditionnelle indonésienne en batik. Sauf Emmanuel Macron, qui n’avait visiblement pas envie de ressembler à tout le monde. En Indonésie, le batik est pourtant un tissu chargé de sens. Les femmes enceintes, les bébés ou les mariés : tous portent ce tissu, motif de fierté dans le pays. Deux mois après le début de la révolte, la mobilisation perdure en Iran. Les vêtements restent au cœur des tensions. D’un côté, les hommes continuent de harceler les femmes qui refusent de porter le voile. De l’autre, les manifestants font la chasse aux turbans des mollahs. La Coupe du monde de football commence dimanche au Qatar. Cette semaine, les Bleus ont débarqué à Clairefontaine dans des tenues plus ou moins originales. Cette arrivée est devenue la nouvelle Fashion Week des footballeurs français. Certains collaborent même avec des stylistes, et se font envoyer des vêtements par des marques qui en profitent pour faire un véritable coup de pub.