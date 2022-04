Le Flash Mode de Marc Beaugé : comment Viktor Medvechuk a tenté de fuir en se cachant derrière un uniforme de soldat ukrainien

Viktor Medvedchuk, c’est le nom du proche de Vladimir Poutine arrêté cette semaine en Ukraine alors qu’il tentait de fuir le pays. Habillé d’une tenue militaire, un petit détail a intrigué Marc Beaugé au niveau de son épaule gauche. Encore une fois, la raison n’est ni valable ni légale. Décidément, Emmanuel Macron aime bien piocher dans les vêtements qui ne lui appartiennent pas. On a eu la combinaison de l’armée de l’air, le blouson en cuir du personnel navigant de l’armée de l’air, le pull du commando parachutiste. Dans sa websérie, Emmanuel Macron récidive. Début avril, il est arrivé en meeting avec la casquette du service en charge de sa protection. La photo de Rihanna enceinte, en couverture du magazine Vogue aux États-Unis, a fait du bruit cette semaine. Les clichés signés Annie Leibovitz ont fait le tour des réseaux sociaux. Ce n’est pas la première fois qu’une célébrité s’affiche enceinte en couverture de magazine. Cette passion remonte même à il y a plus de trente ans et un autre cliché, lui aussi signé de la main d’Annie Leibovitz. A l’époque, déjà, la photo avait fait exploser les ventes du magazine.