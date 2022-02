Le Flash Mode de Marc Beaugé : Cravate 1 – 0 Yannick Jadot

Il y a une semaine, Yannick Jadot promettait de se mettre à la cravate. Promesse tenue : sur le plateau de TF1, le candidat écolo a troqué sa traditionnelle chemise ouverte pour un modèle boutonné jusqu’au cou et cravate assortie. Il ne lui reste plus qu’à apprendre comment la porter correctement. Aux États-Unis, les polémiques s’enchaînent et la dernière en date concerne Minnie, la femme de Mickey. À l’occasion de ses 30 ans, Disneyland a décidé de relooker Minnie : exit la robe rouge à pois, bonjour le tailleur pantalon bleu. Globalement, tout le monde s’en fout. Sauf Fox News. Autre pays, autre polémique. Au Mexique, la nouvelle collection du créateur japonais Junya Watanabe n’en finit plus de défrayer la chronique. Le problème : l’utilisation de « sarapé », les célèbres couvertures mexicaines. Depuis, le créateur est accusé d’appropriation culturelle par le ministère de la Culture mexicain.