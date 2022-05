Le Flash Mode de Marc Beaugé : Élisabeth Borne et les vestes colorées, une histoire d’amour (un peu trop) passionnelle

Cette semaine, les politiques français ont redoublé d’efforts côté mode. Dans le Var, Éric Zemmour nous a donné le parfait exemple de la tenue « de droite ». Emmanuel Macron, lui, a osé associer pull et veste de costume dans le nouvel épisode de la série « 5 ans à l’Élysée ». Une initiative qui a donné des idées à d’autres… L’actualité de la semaine reste l’arrivée d’Élisabeth Borne à Matignon. Une nomination prometteuse d’un point de vue vestimentaire : la nouvelle Première ministre aime les pièces colorées même celles que, visiblement, personne ne devrait aimer. À chaque édition, l’Eurovision nous offre des looks très particuliers. Cette année, le concours a été tout spécialement marqué par l’actualité. Le groupe ukrainien Kalush Orchestra l’a remporté, notamment grâce à son style singulier. Portée par l’un des artistes, une chemise blanche brodée et chargée de sens a fait sensation. Ce vêtement traditionnel, c’est une Vyshyvanka. Une pièce ancestrale en Ukraine qui, selon la tradition, porte bonheur. Le festival de Cannes a débuté cette semaine. Le film « Elvis » réalisé par Baz Luhrmann y sera présenté en avant-première. L’occasion de revenir sur l’une des habitudes vestimentaires étonnantes du chanteur. Le King portrait sa boucle de ceinture non pas dans l’axe, mais sur le côté. Un petit détail qui a toute son importance. Cette semaine, l’acteur anglais Benedict Cumberbatch était l’invité du Saturday Night Live aux Etats-Unis. Une émission durant laquelle le comédien a révélé un t-shirt floqué d’un large « 1973 ». C’est tout sauf un hasard : cette date, c’est celle de l’année où la Cour suprême américaine a voté en faveur du droit à l’avortement dans le pays.