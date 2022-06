Le Flash Mode de Marc Beaugé : entre les Insoumis et le RN, chacun sa stratégie vestimentaire

577 députés nouvellement élus ou réélus ont fait leur entrée à l’Assemblée nationale. Tous ont pris la pose devant les marches de l’Assemblée nationale. Entre les Insoumis et les députés RN, les stratégies vestimentaires sont bien différentes. D’un côté, le clan LFI cherche à ressembler à des gens normaux tandis qu’au RN, on préfère à avoir l’air de politiques crédibles. Ce n’est pas la première fois que les deux camps se différencient clairement par leurs différences de looks. En la matière, Jordan Bardella, lui, n’y est jamais allé de main morte pour décrire les tenues de ses opposants. Cette semaine, le journal Libération publiait un article poignant sur le sort des femmes et des filles en Afghanistan depuis l’arrivée des Talibans au pouvoir. Parmi elles, la petite Asma, huit ans. Dans l’article, il est précisé que la fillette à les cheveux rasés. La raison ? Elle préfère se faire passer pour un garçon pour essayer de vivre plus normalement. Cette année encore, la course hippique anglaise de la Royal Ascot n’a pas dérogé à la tradition. L’événement sportif devenu un événement mondain nous a régalé avec un parfait mélange entre quelques touches de raffinement et beaucoup d’alcool, vraiment beaucoup…