Le Flash Mode de Marc Beaugé : Jacquemus, les secrets d’une success story

En seulement quinze ans, Jacquemus est passé de simple créateur indépendant à patron d’une marque qui fonce vers les 500 millions de chiffre d’affaires annuel convoité par les plus grandes marques. Tout est parti d’une maîtrise indéniable des codes des réseaux sociaux et d’un petit sac parfait à poser sur les tables des restaurants. Jacquemus, c’est l’image du vêtement traitée de la même façon que le vêtement lui-même. Et puisqu’une marque gagne à être incarnée, Jacquemus s’est mis en avant en devenant méga influenceur, quitte à poster autant de clichés de sa vie personnelle que de ses créations.

