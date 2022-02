Le Flash Mode de Marc Beaugé : la France, seule en Europe, à interdire le port du hijab aux footballeuses

A 58 jours du premier tour de l’élection présidentielle, plus que jamais l’habit devient politique. Il suffit de regarder Yannick Jadot, soudainement accro à sa cravate ou la veste rouge de Valérie Pécresse qui – pour la petite histoire – lui a été conseillée par Ségolène Royal en 2015 pour l’aider à « se faire remarquer ». Toujours plus politique : la Fédération Française de Football a interdit aux footballeuses de porter un hijab sur les terrains. Leur droit, ou non, à porter leur voile a été débattu sur les toutes les chaînes télé et jusqu’à l’Assemblée nationale. Pourtant, la FIFA, fédération mondiale de football, a autorisé le port du hijab sur les terrains depuis 2014. La France est le seul pays d’Europe à s’opposer à cette décision. Toujours dans le monde football, autre tabou : le PSG vient de dévoiler son nouveau maillot extérieur, un maillot blanc signé Nike. Sur la photo officielle de l’équipe, certains auront peut-être remarqué que les pieds de Lionel Messi ont été volontairement cachés par une ardoise. Tout simplement parce que Messi est officiellement sponsorisé par Adidas. Nike a donc dû s’arranger pour cacher la marque concurrente sur sa photo promo. Cette semaine pour Vogue US, Kim Kardashian a fait le tour de ses looks les plus iconiques des dernières années. Elle y a notamment évoqué le look Thierry Mugler devenu iconique qu’elle portait au Met Gala en 2019. Un look inspiré par la non moins iconique Sophie Loren dans « Ombres sous la mer » de Jean Negulesco.