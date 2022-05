Le Flash Mode de Marc Beaugé : la mode, grande perdante du week-end électoral

Silence électoral oblige, avant le second tour, Emmanuel Macron en a profité pour aller se ressourcer au Touquet avec Brigitte Macron. Leur petite balade sur la plage montre une chose : aucun des deux n’avait envie de faire d’effort de style. Le lendemain sur le Champ-de-Mars, la femme du président fraîchement réélu portait un ensemble Louis Vuitton réalisé sur mesure pour elle. Sur les plateaux télé, ce sont les baskets portées par Rachida Dati qui ont fait réagir. Le procès entre Johnny Depp et Amber Heard continue aux États-Unis et, sans s’en rendre compte, leur défilé de mode aussi. Dès que Johnny Depp porte quelque chose, Amber Heard fait pareil le lendemain. Ça a commencé avec un costume, puis une cravate et enfin un croisé. En couple, Johnny Depp a une passion : se faire tatouer un souvenir relatif à sa compagne. Problème, à la séparation, l’acteur doit trouver une solution pour changer le sens du tatouage. Avec Amber Heard, il s’était fait tatouer son surnom, "Slim". Un tatouage dont il a changé deux lettres depuis. Quelques années auparavant, son tatouage pour son ex-compagne Winona Ryder avait lui aussi été modifié pour devenir "Ivrogne toujours". Bonne ambiance. La violence physique est au cœur du procès Johnny Depp contre Amber Heard. Si Johnny Depp se défend d’avoir levé la main sur Amber Heard, l'actrice maintient sa version et son avocate en veut pour preuve une palette de maquillage qui aurait servi à masquer ses blessures. Problème : la marque qui commercialise cette palette a fini par s’exprimer sur TikTok pour pointer l’incohérence de cette version des faits.