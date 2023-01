Le Flash Mode : le déguisement de nazi du prince Harry aurait pu être pire encore…

Dans son livre « Spare », le prince Harry déballe tout. Parmi ses révélations, il y a aussi quelques anecdotes stylistiques. On apprend notamment que son père, Charles III, cocotte. Le roi aurait en effet tendance à s’asperger du parfum Eau sauvage de Dior. Le prince Harry revient aussi sur le déguisement nazi, qu’il a porté en 2005, et qui avait fait le tour des tabloïds britanniques. Il révèle alors que le déguisement aurait pu être encore bien pire… Mardi, la cérémonie des Golden Globes s’est tenue à Los Angeles aux Etats-Unis. Pendant la cérémonie, on a vu beaucoup de choses. À commencer par le smoking traditionnel, très sexy sur les épaules de Colin Farrel ou sur celles d’Austin Bulter. On l’a aussi vu sur l’actrice Emma D’Arcy, venue en smoking masculin surtaillé. Un petit clin d’œil au célèbre costume Armani porté par Julia Roberts lors des Golden Globes de 1990. Elle est restée assez discrète, mais a pourtant marqué son époque. La mannequin allemande Tatjana Patitz est décédée à l’âge de 56 ans. Elle a fait partie de la génération dorée de mannequins de la fin des années 1980. Elle est, entre autres, apparue dans une célèbre pub de la marque Levi’s, mais aussi dans le clip « Freedom » de Georges Michael.