Le Flash Mode de Marc Beaugé : le détail surprenant sur les baskets de Volodymyr Zelensky à Boutcha

Cette semaine, Volodymyr Zelensky s’est rendu à Boutcha, ville d’Ukraine où de nombreux civils ont été tués par les forces russes. Aux pieds du président ukrainien : une paire de baskets de la marque Saucony. Une marque fondée en 1910 aux Etats-Unis par un Cobbler Abraham Hyde, un immigrant… russe. Le choix est très surprenant alors que le pays de Volodymyr Zelensky est attaqué par la Russie depuis plus de sept semaines. Les influenceuses russes sont en colère. Pour acheter dans les boutiques Chanel, déjà fermées en Russie, les ressortissants russes devront remplir des conditions strictes. Sur Tik Tok, réseau social encore ouvert en Russie, les influenceuses russes n’ont pas hésité à montrer leur exaspération. Certaines, comme Victoria Bonya qui compte 9,3 millions de followers sur Instagram, est allée jusqu’à propager de fausses informations pour rallier leurs abonnés à leur cause. Cette semaine, Dua Lipa et Megan Thee Stallion sont montées sur la scène des Grammy Awards avec deux robes similaires signées Versace. Un joli coup de communication pour la marque surtout que la séquence rappelle une autre : en 1998 au MTV Video Music Awards, Mariah Carey et Whitney Houston étaient elles aussi apparues avec la même robe.