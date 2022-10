Le Flash Mode : le vêtement est-il devenu le meilleur des moyens d’expression ?

La sortie du ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, sur les cols roulés a fait rire, mais elle a surtout permis de mettre en avant la question de la sobriété énergétique. Une petite phrase bien plus efficace que des semaines de communication gouvernementale. Cette semaine aussi, l’équipementier Hummel a beaucoup fait parler. En décidant d’estomper son logo et son écusson sur les maillots de l’équipe danoise de football, l’entreprise a trouvé une manière de s’opposer à la tenue du Mondial au Qatar. Cette semaine, les marques ont redoublé d’efforts pour faire le buzz à l’occasion de la Fashion Week. L’une d’entre-elles s’est démarquée et pas pour les bonnes raisons. Lors de son défilé, à Milan, la marque italienne Dolce & Gabbana a fait appel à Kim Kardashian. La star américaine est arrivée sur le podium en mangeant des spaghettis : une référence à une ancienne vidéo de la marque où une mannequin chinoise était apparue avec des pâtes et des baguettes à la main. À l’époque, la marque avait été accusé de perpétuer des préjugés racistes. Un important boycott avait alors eu lieu. Pour faire le buzz, Dolce & Gabbana n’a pourtant pas hésité à y faire directement référence.