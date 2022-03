Le Flash Mode de Marc Beaugé : le vêtement, nouvelle arme de propagande dans la guerre en Ukraine

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les vêtements sont devenus un réel outil de communication, voire de manipulation. Cette semaine, le président ukrainien a pris la parole devant le Congrès américain, en t-shirt vert et une croix sur la poitrine, symbole de l’armée des forces ukrainiennes. Pour d’autres, cette image représenterait la croix de fer, une distinction militaire de l’armée nazie. Une fake news largement reprise par les opposants de Volodymyr Zelensky. Depuis plusieurs jours, des associations humanitaires refusent les dons de vêtements pour l’Ukraine. Le tri et le stockage de ces vêtements sont, en effet, difficiles à gérer pour ces organismes. Mais surtout, les Ukrainiens ont d’autres besoins : médicaments, couches, couvertures… Plus que des vêtements, les associations incitent aux dons d’argent pour permettre les achats ciblés.