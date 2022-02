Le Flash Mode de Marc Beaugé : le voile au cœur de la campagne

Marc Beaugé s’intéresse au style vestimentaire de la campagne pour son Flash Mode. Comme souvent en période d’élection, le voile est au cœur des débats. C’est LE sujet de la droite, de Valérie Pécresse à Marine Le Pen. Mais pour une fois, ce n’est pas la préoccupation d’Éric Zemmour. Le bleu est à l’honneur de ce Flash Mode, grâce à Vincent Bolloré qui s’est vêtu de son plus beau glazik, chez lui, en Bretagne. Ou peut-être est-ce grâce à Snoop Dogg et son survêtement bleu, porté lors du SuperBowl, qui rend hommage à son Crips gang de Los Angeles. Des mannequins « grandes tailles » ? Non, des mannequins avec des prothèses Comment faire pour que les mannequins grandes tailles aient des traits fins ? La Norvégienne Karolyne Bjornelykke, qui a elle-même défilé pour Chanel, John Galliano et Louis Vuitton, dénonce la technique utilisée par les marques de mode. Les mannequins utilisent du rembourrage pour paraitre plus fortes. Et dire qu’on pensait que les mentalités avaient changé en 2022. Enfin, si vous aussi vous avez du mal à faire des choix et que vous hésitez tous les matins pour vous habillez, Marc a la solution avec son idée shopping. Il s’agit aujourd’hui d’un magnifique sac jean (oui, oui…), que vous ne pourrez évidemment pas enfiler, mais seulement le porter sur votre épaule.