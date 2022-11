Le Flash Mode : les petits secrets de Louis Vuitton derrière la photo de Messi et Ronaldo

L’image a fait le tour des réseaux sociaux. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo réunis sur une même photo pour jouer aux échecs. Ce coup marketing est signé Louis Vuitton. Il faut pourtant savoir que cette image est un montage : le joueur argentin et celui portugais n’ont pas posé ensemble. Ils ont été shootés séparément, puis photoshopés. Cela n’a pas empêché la marque de générer plus de 88 millions de likes sur Instagram grâce à cette photo. Elle est devenue la photo la plus likée de l’histoire du réseau social. Double polémique pour Balenciaga. Pour une première campagne « Objet », la maison de luxe a fait poser des enfants avec des peluches vêtues de cuir. Un tollé pour la marque, accusée d’intégrer une accessoirisation de type « bondage » auprès d’enfants. Dans la foulée, la maque Balenciaga a lancé une seconde campagne en collaboration avec Adidas. Cette fois, apparaît sur la photo un document faisant référence à un jugement de 2008 sur la pornographie infantile. L’Italien Alessandro Michele quitte Gucci. Après sept ans à la tête de la création de la marque, le styliste laisse derrière lui un héritage créatif massif. Il a notamment amené la marque vers un style plus baroque et luxuriant, très prisé sur les réseaux sociaux et dans les boutiques. En sept ans, il aura réussi l’exploit de tripler le chiffre d’affaires de la maison de luxe.