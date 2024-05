Le Flash Mode de Marc Beaugé : l’image d’Adidas malmenée par la droite britannique

Il y a deux semaines, Rishi Sunak avait fait le buzz au Royaume-Uni en s’affichant avec une paire de baskets Adidas lors d’une interview. Le Premier ministre britannique, ultra conservateur et très impopulaire, avait dû s’excuser après avoir été critiqué sur les internautes qui l’accusaient d’avoir ruiné le modèle Samba. Cette fois, c’est un autre modèle iconique qui se retrouve dans l’actualité, la Gazelle, portée par le leader de l’extrême-droite anglaise Nigel Farage. Une mauvaise pub dont se serait bien passée la marque aux trois bandes, à qui il ne manquerait plus que de voir Eric Zemmour débarquer avec des Superstar aux pieds.

En savoir plus sur Marc Beaugé