Le Flash Mode de Marc Beaugé : Olaf Scholz, 40 ans d’amour et de politique avec son petit cartable en cuir

Cette semaine, Emmanuel Macron, le Premier ministre italien Mario Draghi et le chancelier allemand Olaf Scholz ont rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky en Ukraine. Tout au long de ce déplacement, le représentant allemand a porté un vieux cartable en cuir. Ce sac, Olaf Scholz le transporte en permanence depuis 40 ans. Une histoire d’amour qui s’apparente plus à un coup de communication politique pour le Premier ministre allemand comme nous l’explique, ce vendredi, Marc Beaugé. Il y a plus d’un mois, Kim Kardashian posait sur le tapis du Met Gala. Sur les épaules de la star, la mythique robe que Marilyn Monroe portait en 1962 pour chanter « Happy Birthday » au président américain John F. Kennedy. Beaucoup d’historiens et de conservateurs craignaient que la pièce, véritable morceau d’histoire, ne sont abîmée. Depuis, la robe est réapparue dans le musée où elle est habituellement conservée. Les nouvelles photos prise du vêtement laissent peu de place au doute : la précieuse robe semble avoir quelque peu souffert de l’opération de communication de Kim Kardashian. Le paquet de chips serait-il le prochain accessoire à avoir dans sa garde-robe ? Cette semaine, à l’occasion de la fashion-week de Milan, le créateur de Balenciaga, Demna Gvasalia, est apparu avec un paquet de chips sous le bras. Un accessoire étrange, même pour la planète mode.