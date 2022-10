Le Flash Mode de Marc Beaugé : pourquoi les baskets de Volodymyr Zelensky ont chamboulé les fans de sneakers ?

Cette semaine, le président ukrainien est apparu dans son habituelle tenue de combat verte. Mais à ses pieds, un détail important : Volodymyr Zelensky portait une paire de New Balance. Un modèle très rare, très recherché et donc très cher, parfois vendu à 890 euros. Les fans de sneakers se sont forcément interrogés : en pleine guerre en Ukraine, comme le président a-t-il pu obtenir ces chaussures ? La semaine dernière, un jeans Levi’s datant de la fin du XIXème siècle a été vendu aux enchères dans le Colorado, aux Etats-Unis. Il a été vendu 76 000 dollars à deux collectionneurs. L’explication ? Ce jeans, de près de 150 ans, a été trouvé dans une mine, dans un état de conservation très étonnant. Dans l’une de ses poches, ses nouveaux acheteurs ont fait une découverte glaçante, renvoyant à une sombre période des Etats-Unis et de la marque Levi’s. En juin dernier, le créateur de Balenciaga, Demna Gvasalia, se démarquait en emportant partout avec lui un sac de chips. Il faut croire que l’accessoire va vraiment devenir un it-bag de l’hiver : la marque Balenciaga a confirmé la sortie imminente d’un sac « paquet de chips » en collaboration avec la marque Lay’s. Un accessoire indispensable, accessible pour la modique somme de près de 1 800 euros.