Le Flash Mode de Marc Beaugé : pourquoi les députés vont-ils être obligés de porter la veste à l’Assemblée nationale ?

Mercredi, un gros changement a eu lieu à l’Assemblée nationale : le bureau a changé le dress-code en vigueur dans l’hémicycle. La veste devient ainsi obligatoire pour les hommes et la cravate est, elle, recommandée. Un changement avant tout souhaité par les députés LR, dont Éric Ciotti, qui dénonçaient les tenues jugées bariolées des élus de la France insoumise. En pleine guerre en Ukraine, de nouvelles vidéos ont été tournées par les soldats russes. Masques, gants, bottes… Depuis des semaines, ils dénoncent le manque d’équipements fournis par les autorités russes pour les aider à combattre. Pour la sortie de son nouvel album, le rappeur Drake a réalisé un faux magazine Vogue, qu’il a même fait imprimer et circuler dans certains kiosques américains. Un coup promotionnel qui n’a pas vraiment plu au célèbre magazine. Le titre a déposé plainte contre le rappeur et lui a demandé quatre millions de dollars pour dommages et intérêts. Depuis plusieurs mois, les mocassins, les Birkenstocks, les Crocs ou encore les ballerines sont de retour. Quatre paires sans lacet ni aucune boucle. Il n’y a même pas besoin de se baisser pour les enfiler. Cette tendance pose question : sommes-nous tous devenus des obsédés du confort ou simplement de grosses feignasses ?