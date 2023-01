Le Flash Mode de Marc Beaugé : pourquoi les hommes doivent arrêter de commenter les tenues des femmes

77 % des femmes considèrent qu’un homme qui commente la tenue d’une femme est problématique. C’est ce qu’il ressort du rapport publié, cette semaine, par le Haut-Conseil pour l’Égalité entre les femmes et les hommes. Un chiffre élevé, et autant de raisons pour que les hommes apprennent à se taire comme le rappelle, ce soir, Marc Beaugé dans Le Flash Mode. La Fashion Week vient de se terminer. Parmi les défilés, celui de Viktor & Rolf s’est particulièrement démarqué. Pour cause : la marque a fait défiler les mannequins avec des robes de bal inversées. La métaphore d’un monde qui marche à l’envers, mais avec une pointe d’humour. Ce n’est pas une première pour la maison de haute couture qui est une habituée des défilés originaux. La vidéo n’a pas manqué de faire le tour des réseaux sociaux. On y voit la mannequin Kristen McMenamy chuter pendant le défilé Valentino à la Fashion Week de Paris. Ce n’est pas la première fois qu’un mannequin s’effondre lors d’un défilé de la marque. Ces chutes interrogent forcément : sont-elles un pur hasard ou les créations de la maison oublient le corps des mannequins jusqu’à l’entraver ? Il est apparu torse-nu, un gilet crochet sur les épaules et un passe-montagne sur la tête. Le joueur de NBA Kyle Kuzma est sorti avec sa plus belle tenue, cette semaine, à Dallas. Et il semble qu’il s’inspire directement du Flash Mode de Marc Beaugé…