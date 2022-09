Le Flash Mode : pourquoi les princes Andrew et Harry n’ont-ils pas eu le droit de porter leur uniforme depuis la mort de la reine ?

Ils sont les deux seuls à avoir servis sur le terrain pour l’armée britannique. Pourtant, dans le cortège funèbre reliant Buckingham Palace à Westminster, les princes Andrew et Harry sont les seuls membres de la famille royale à ne pas porter d’uniforme militaire. La raison ? Tous deux sont en disgrâce auprès de la famille royale. Une situation qui les empêche de porter l’uniforme, même pour le décès de la reine Elizabeth II. Cette semaine, le fondateur de Patagonia, Yvon Chouinard, a annoncé qu’il cédait sa marque. Et ce, gratuitement. Il l’a en effet offerte à une association à but non-lucratif dont la mission est de préserver la planète. Une annonce en écho aux valeurs officielles de la marque, connue pour son engagement écolo. Reste que, comme de nombreuses entreprises, Patagonia réalise une grande partie de sa production à l’étranger. La décision d’Yvon Chouinard, devenue virale, a poussé de nouveaux clients à acheter des vêtements de la marque, l’obligeant à produire et à polluer davantage. « À bout de souffle », « Sauve qui peut », « Tous les garçons s’appellent Patrick »… Dans ses films, Jean-Luc Godard avait une obsession pour les rayures. Le réalisateur en mettait dans toutes ses œuvres. Pour cause : selon lui, les rayures donnaient vie aux acteurs.