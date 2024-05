Le Flash Mode de Marc Beaugé : que représentent les numéros intrigants sur la tenue de Volodymyr Zelensky ?

Volodymyr Zelensky, reste à la manœuvre, sur le terrain, encore et toujours habillé de ses fameuses tenues d’inspiration militaire. Il y a quelques jours, pour son allocution quotidienne aux Ukrainiens, il est apparu avec un swètshirt vert olive sur les épaules. Et sur la poitrine, ces quelques numéros intrigants… Mais de quoi s’agit-il ? Ces numéros sont en fait des coordonnées géographiques. Ce sont les coordonnées géographiques d’un village ukrainien, dans la région de Kirovograd. Ce village est considéré comme le centre géographique précis de l’Ukraine, c’est donc un symbole pour les Ukrainiens. Et un objectif militaire très important pour les Russes qui veulent récupérer ce village.

