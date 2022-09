Le Flash Mode : que signifient les manchettes portées par les avocats d’Elizabeth II à ses funérailles ?

Lundi 19 septembre, les avocats travaillant auprès de la reine Elizabeth II étaient eux aussi présents à ses obsèques. Parmi eux, certains portaient de grandes manchettes blanches, appelées des « weepers ». Ce petit détail, porté par ceux qui côtoyaient directement la reine, devait leur permettre de sécher leurs larmes. En plus des funérailles d’Elizabeth II, Londres accueillait la Fashion Week cette semaine. Beaucoup de marques ont préféré annuler leur défilé, mais ce n’est pas le cas de Richard Quinn : en dix jours, le styliste a entièrement repensé sa collection pour rendre hommage à la reine. Son défilé qui devait être plein de couleurs s’est finalement assombri, avec 23 tenues totalement noires. Depuis plusieurs mois, la cravate se fait discrète. Lors du récent sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai, qui réunie les pays non-alignés sur l’OTAN, aucune cravate autour des cous des dirigeants. Un élément qui rappelle une ancienne photo, prise cette fois au sommet du G7. Les dirigeants semblent préférer laisser la cravate au placard alors que, près d’eux, gardes du corps et assistants restent bien cravatés. Après deux ans, Kanye West a mis fin à sa collaboration avec Gap. Les idées et lubies du rappeur américain semblent avoir fini par lasser la marque de vêtements…