Le Flash Mode de Marc Beaugé : un président doit-il forcément porter une cravate ?

Cette semaine, Yannick Jadot a laissé entendre qu’il pourrait se mettre bientôt à la cravate parce que, en tant que candidat à l’élection présidentielle, il a conscience qu’un président, un vrai, doit « porter une cravate ». Il n’en fallait pas plus pour que Marc Beaugé se plonge dans les archives historiques et le fait est que le candidat écolo n’a pas tort. Aucun président ne s’est jamais présenté à l’Élysée sans cravate, mais il y en a un qui a essayé : François Mitterrand. Aux États-Unis, la célèbre marque de vêtements de travail Carhartt se retrouve au cœur d’une polémique. La raison ? L’entreprise a décidé d’imposer la vaccination à tous ses salariés, sous peine de licenciement en cas de refus. Problème : la décision de Carhartt ne plaît pas à tous ses acheteurs, notamment ceux de l’Amérique profonde où la marque est pourtant très populaire. Cette semaine, c’est la Fashion Week à Paris. Outre les apparitions du couple Kanye West-Julia Fox, on a pu voir des défilés magnifiques, comme celui de la maison Schiaparelli qui a retrouvé tout son lustre d’antan.