Le Flash Mode : des journalistes installent une puce GPS dans des baskets destinées à être recyclées

Que deviennent les vêtements et les chaussures qu’on donne à recycler en pensant aider la planète ? Pour le savoir, des journalistes de Reuters basés à Singapour ont équipé onze paires de baskets usagées de puces GPS. Spoiler : elles n’ont jamais été recyclées comme prévu. Le style et l’élégance de Zendaya ne sont plus à prouver. L’actrice américaine illumine les tapis rouges et leur instille une dimension responsable et écolo. La preuve : Zendaya est une adepte des robes vintages. Pour ses premières, pour ses remises de prix, pour ses cérémonies officielles, Zendaya ne choisit que des vêtements de créateurs issus de collections passées, voire très passées.