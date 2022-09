Le Flash Mode : Emmanuel Macron et son béret, le style de Sanna Marin et le cravategate d’Éric Ciotti

L’été aura été chargé sur le plan mode, mais pas forcément réussi. On a vu Emmanuel Macron (mal) porter le béret dans les Hautes-Pyrénées, la candidate au poste de Première ministre britannique Lizz Truss faire revivre le style de Margaret Thatcher, l’obsession d’Éric Ciotti pour les cravates et, côté positif, on a découvert le style de la Première ministre finlandaise, Sanna Marin. Depuis l’annonce de la mort de Mikhaïl Gorbatchev, on a vu partout ressurgir sa pub pour Pizza Hut tournée en 1998. Beaucoup moins sa très chic publicité pour Louis Vuitton, photographiée par la très grande Annie Leibovitz en 2007. Le journal allemand Süddeutsche Zeitung a étudié plus de 20 000 vêtements destinés aux enfants de moins de 10 ans et vendus par des grandes marques telles que H&M, Zalando ou About You. Le constat est sans appel : dès le plus jeune âge, la mode contribue aux stéréotypes de genre. Avec sa nouvelle publicité, Gucci réussit l’alliance de la mode et du cinéma en mettant en scène ses mannequins dans des scènes hommages aux grands films de Stanley Kubrick. Si elle met le cinéaste à l’honneur, cette nouvelle campagne célèbre aussi une grande dame du cinéma : Milena Cannero, la costumière emblématique de Kubrick.